«Els advocats ens posem les mans al cap quan hi ha una lesió de drets d'aquesta manera»

L'Associació d'Advocats Voluntaris 1 d'Octubre presenta la querella criminal als jutjats de Reus per depurar responsabilitats sobre les càrregues policials a Mont-roig durant l'1-O

Actualitzada 29/11/2017 a les 11:50

L'Associació d'Advocats Voluntaris 1 d'Octubre ha presentat la querella criminal als jutjats de Reus per esclarir qui va tenir la responsabilitat a l'hora d'ordenar i executar les càrregues policials durant l'1-O a Mont-roig del Camp. Diversos advocats, amb un llaç groc a la solapa, han entregat aquest dimecres al matí l'escrit al jutge degà, que ho derivarà al jutjat corresponent i, a partir d'aquí, es dictarà interlocutòria d'admissió, o no, de la querella. Aquesta associació d'advocats gestada a Reus confia que la querella, amb la qual treballen des de fa temps, tingui recorregut. Asseguren que poden demostrar l'ús de la violència i gasos lacrimògens amb els parts mèdics d'una vintena d'afectats i tot el material gràfic recopilat. «Ens posem les mans al cap quan hi ha una lesió de drets d'aquesta manera», ha manifestat Salvador Mestre, president de l'associació, integrada per una setantena de lletrats.