El calendari solidari on participen els Bombers d'Alcover, ja a la venda

La recaptació del calendari Bombers amb causa anirá destinada a la Fundació Sant Joan de Déu

Redacció

Actualitzada 29/11/2017 a les 16:00

Els Bombers Voluntaris d’Alcover, juntament amb tres infants atesos a Sant Joan de Déu Terres de Lleida, són els protagonistes d'un dels mesos de l'any del calendari solidari Bombers amb causa.



El fil argumental d'aquesta edició és 'la diversió amb seguretat'. D'aquesta manera, cada mes acosta un consell de manera divertida, gràcies a la implicació del personal de bombers i els infants.



Els fons aconseguits a la setena edició del calendari solidari es destinaran a la infància en risc de la Fundació Sant Joan de Déu. Per una banda, a la recerca biomèdica en malalties maternoinfantils i, per una altra, als projectes socials per a infants en situació vulnerable.



El calendari ja està a la venda i es pot adquirir per 10€ directament a l'Ajuntament d'Alcover (977 76 04 41). També es pot fer la comanda en el mateix consistori i demanar que els Bombers d'Alcover us ho portin directament a casa.