Vila-seca treu a contractació la creació de dues àrees de salut al parc de la Torre d'en Dolça

La Junta de Govern aprova noves inversions per un valor de 258.000 euros

Redacció

Actualitzada 28/11/2017 a les 12:23

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca, celebrada ahir dilluns, va aprovar quatre noves inversions per tal de millorar els serveis als ciutadans per un valor de 258.000 euros. Entre aquestes noves inversions destaca l’inici dels expedients de contractació dels jocs de salut al parc de la Torre d’en Dolça per un import de 56.956 euros. En concret es crearan dues zones de salut amb la instal·lació de diversos elements per a l’exercici físic. Les àrees estaran senyalades i se situaran al costat del Raval de la Mar i a la zona de la bassa.



Per altra banda, també s’ha aprovat la reposició de l’enllumenat públic al polígon l’Alba per 99.979 euros; la renovació integral de la zona de banys del mercat municipal per 30.276 euros; i la renovació d’un nou pou de clavegueram i de les seves escomeses a la Pineda, concretament a la cruïlla del carrer d’Emili Vendrell amb el passeig de Pau Casals, per 71.487 euros.