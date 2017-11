Repsol instal·la a les benzineres taquilles automàtiques per recollir paquets d'Amazon

Ja se n'han instal·lat 70 a 21 províncies, 5 d'elles a Tarragona, i el nombre s'anirà incrementant durant el 2018

Redacció

Actualitzada 28/11/2017 a les 10:21

Repsol i Amazon han arribat a un acord per la instal·lació a les estacions de servei de la companyia energètica taquilles automàtiques on es puguin recollir les compres realitzades a la multinacional de comerç 'online'.



Aquestes taquilles, denominades 'Amazon Lockers', permeten recollir les compres durant les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, als compradors. Aquests, en el moment de fer la compra, poden escollir una 'Amazon Locker' que tinguin pròxima i anar a recollir el paquet gràcies a un codi automatitzat que reben i que s'utilitza per activar la recollida.



Actualment ja hi ha 70 taquilles a la xarxa d'estacions de servei de Repsol a 21 províncies espanyoles. Segons el que estableix l'acord entre les dues empreses, la intenció és augmentar progressivament els punts de recollida de paquets a més benzineres al llarg de tot el 2018. Actualment a la demarcació de Tarragona hi ha 5 taquilles ja instal·lades.