Presentaran una querella criminal per esclarir els fets de l'1-O a Mont-roig del Camp

En les càrregues a Mont-roig es van arribar a utilitzar gasos lacrimògens i hi va haver diversos ferits

Redacció

Actualitzada 28/11/2017 a les 12:09

L’Associació d’Advocats Voluntaris 1 d’Octubre presentarà, aquesta mateixa setmana, una querella criminal als Jutjats de Reus per esclarir els fets que es van produir el passat 1 d’octubre a Mont-roig del Camp. Durant el referèndum de l’1-O, les forces de la Guàrdia Civil van carregar contra les persones que es trobaven al col·legi electoral. Durant aquesta actuació, en la qual es van arribar a emprar gasos lacrimògens, van haver diverses persones que van resultar ferides. L’associació d’advocats ha afirmat que ha mantingut contactes i reunions amb diversos afectats als quals, independentment de la querella, se’ls ha ofert suport.



Cal dir que aquest cap de setmana la setantena de professionals de l’àmbit jurídic que formen l’associació es van trobar per valorar la feina que duen a terme en la denominada ‘causa reusenca’, on més de mitja dotzena de lletrats membres representen a 12 investigats (alcalde i regidors de l’ajuntament de Reus i diversos particulars) denunciats per la Policia Nacional per un presumpte delicte d’incitació a l’odi arran dels fets relacionats amb el referèndum del dia 1 d’octubre.



L’associació considera que, amb motiu de ‘la qüestió catalana’, «s’està aprofitant per definir uns tipus penals que, fins ara, restaven escassament interpretats en la seva aplicació pràctica per Jutjats i Tribunals. L’enorme risc que es pot derivar de la construcció jurisprudencial d’aquest tipus de delictes per l’exercici de drets fonamentals dels ciutadans i els seus representants públics és més que evident». El grup d’advocats conclou que «si davant de l’actuació violenta i desproporcionada de les forces policials de l’estat davant una ciutadania indefensa i pacífica no es pot expressar cap mena de rebuig ni indignació, els drets a la llibertat d’expressió i manifestació poden quedar reduïts a la seva mínima expressió, a nivells predemocràtics».



A banda de restar personats en la denúncia interposada per la Policia Nacional davant els Jutjats de Reus, l’associació assessora diferents col·lectius en les activitats en defensa del país i les seves institucions. Més recentment, s’ha activat un subgrup de dret administratiu per recórrer les sancions de trànsit que estan començant a arribar a ciutadans particulars amb motiu de les passades aturades generals.