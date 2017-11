L'escola Antoni Roig de Torredembarra celebra el seu 125è aniversari

A l'acte de cloenda van participar famílies, antics mestres i directors del centre

Redacció

Actualitzada 28/11/2017 a les 19:07

L'escola Antoni Roig de Torredembarra ha celebrat el seu 125è aniversari des que es va fundar. Durant tota la setmana passada, l'alumnat es va retrobar amb els orígens de l'escola i el seu fundador, Antoni Roig.



Aquest retrobament amb els orígens va portar als nens a conèixer com ha sigut la trajectòria de l’escola al llarg dels anys. Els pares, mares i familiars van explicar les seves vivències com a exalumnes a unes entrevistes que els van fer els nens i nenes. Aquests testimonis van suposar per als alumnes un major coneixement del passat del centre, dels canvis i l’evolució cap al futur.



Van realitzar tallers de maraques, barrets indians, jocs de coneixements, classes de ball, línies cronològiques, entre altres. Fins i tot van elaborar un documental sobre la història de l’escola i una cançó commemorativa.



La setmana va finalitzar amb un espectacle d’animació musical facilitat per 'En Xarxa' i un esmorzar de coca i xocolata.



A l'acte de cloenda van participar famílies, antics mestres i directors del centre. També no es van voler perdre aquesta celebració els directors de altres escoles del municipi i representants de l’Ajuntament i del Departament d’Ensenyament. Tots junts van bufar les espelmes d’un pastís fet per l’Ampa.