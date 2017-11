Els mossos mantenen que l'acusat va matar la noia al pis de Salou quan ella ja es disposava a marxar

El processat va gravar amb el mòbil escenes sexuals, que es veien «consentides» i sense «agressivitat», segons els investigadors

Actualitzada 28/11/2017 a les 14:43

Els Mossos d’Esquadra mantenen que l’acusat de la mort d’una noia en un pis de Salou va tenir una conducta homicida. Segons ha relatat aquest dimarts a l’Audiència de Tarragona el cap del grup d’homicidis, el processat Claudio Augusto Santana va mantenir relacions sexuals consentides amb la víctima fins poc abans de les sis de la matinada del 23 d’agost del 2016, moment en què la noia es va vestir i es disposava a marxar cap al pis on s’allotjava. Segons l’agent, a partir d’aleshores l’home va actuar de forma violenta i va acabar amb la vida de la jove, una veïna de Lleida que exercia la prostitució. L’investigador ha revelat que, durant la nit, l’home va gravar amb el seu mòbil algunes escenes sexuals, les quals es veien «normals», «consentides» i sense cap «situació forçada ni agressivitat». L’acusat va admetre aquest dilluns davant el jurat popular que havia mantingut sexe fort amb la noia, però que no tenia cap intenció de fer-li mal.



D’aquestes imatges es desprenia, segons el policia, que l’acusat volia portar a terme pràctiques sexuals que la víctima no estava disposada a acceptar. En concret, ell li hauria demanat de penetrar-la analment, segons el so del vídeo. Els mossos han confirmat que, posteriorment, el processat també va gravar un vídeo on es podia veure el cadàver de la noia i que, fins i tot, va aixecar la tela que la cobria per enregistrar part del rostre de la víctima.



Durant la segona sessió del judici, també han declarat diversos agents que van intervenir en els fets. Els primers mossos que es van personar al domicili han explicat que l’acusat els va referir que havia mantingut «jocs de sexe dur» amb la jove, tipus ‘bondage’, i que havia utilitzat «uns cables per asfixiar-la una mica». Segons els policies, l’acusat els hauria dit que ell li anava estrenyent el coll amb un cable i que, quan ella li feia un senyal, «ell afluixava».



Segons la versió que va donar l’acusat als agents, en un moment determinat la noia va fer un gest «estrany» amb el braç i es va deixar de moure, per la qual cosa va interpretar que no volia mantenir més relacions sexuals. Per aquest motiu, va assegurar als mossos que s’havia assegut al costat de la noia i que va intentar dormir. Al cap d’unes hores, quan es va despertar, s’hauria adonat que la jove es mantenia en la mateixa posició i que possiblement havia mort.



Dotze hores després dels fets, pels volts de les sis de la tarda, va acudir a la comissaria dels Mossos de Salou (Tarragonès). Els agents que el van atendre han assenyalat que es mostrava «molt i molt nerviós», que plorava i cridava, que pràcticament no s’entenia el què deia i que els va comunicar que «s’havia llevat de dormir i que la companya amb qui estava no respirava i no es movia». L’acusat va admetre que no havia alertat dels fets al 112 ni havia requerit cap ambulància.



Davant d’aquests fets, els mossos van mobilitzar diverses patrulles i els efectius sanitaris, que només van poder confirmar la mort de la noia, de 28 anys. L’agent que va accedir a l’interior del pis del carrer Montblanc ha descrit com la jove estava tapada per una mena de llençol o manta, que tenia les mans lligades a l’esquena amb una peça de roba i que es trobava damunt d’un matalàs que hi havia al terra del menjador.



Durant les seves declaracions, els agents han considerat que, si bé estava molt nerviós, alterat i angoixat, el processat no estava «fora de sí» ni mostrava símptomes d’anar begut, tot i que alguns d’ells no han descartat que consumís algun tipus de droga. Posteriorment, van acudir al domicili els agents de la policia científica, d’investigació, el metge forense i la comitiva judicial, i finalment es va acordar la detenció de Santana pels indicis d’una mort homicida.



Un dels agents encarregat de les diligències d’anàlisi telefònic ha explicat que, poc abans de les sis de la matinada del 23 d’agost, la víctima va realitzar una trucada a la seva companya de pis per comunicar-li que ja havia acabat i que l’esperés desperta per obrir-li la porta de casa. La jove, però, no va tornar mai al pis de cites on s’allotjava temporalment ni va respondre a cap més trucada.



L’anàlisi de diverses càmeres de seguretat va portar els mossos a concloure que la samarreta amb què la noia tenia les mans lligades a l’esquena concordava amb la que duia l’acusat la nit que van succeir els fets. El processat també va referir als agents que havien estat consumint cocaïna, bevent alcohol i fumant durant tota la nit, i que estava molt preocupat per la noia, pel què li passaria a ell i que «ho sentia molt».



La fiscalia sol·licita una pena de 15 anys de presó per homicidi amb abús de superioritat; l’acusació particular, de 20 anys de presó per assassinat amb traïdoria i, la defensa, la lliure absolució.