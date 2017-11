El concurs de pesca del calamar llença a la mar 27 barques a Salou

Un centenar de pescadors competeixen per obtenir el nombre més gran de captures

Actualitzada 27/11/2017 a les 20:00

Salou va llençar el tret de sortida del concurs de pesca de la Festa del Calamar. Ahir al migdia, a punt d’un quart de quatre, un centenar de pescadors enrolats a un total de 27 embarcacions van sortir a pescar des de les instal·lacions del Club Nàutic, en la que va ser la primera jornada del concurs.



L’anècdota de l’inici del concurs la protagonitzaven els pescadors de la barca Rogelio, els quals van aconseguir la primera captura pocs minuts després de salpar i davant l’atònita mirada dels periodistes i fotògrafs que els seguien amb una altra embarcació.



El concurs de pesca del calamar repartirà diversos trofeus. Es premiarà el calamar més gran –per part del Club Nàutic– i s’atorgarà un altre premi de la Societat de Pesca de Salou per a aquell que pesqui el nombre més gran de calamars. També s’adjudicarà la calamarera d’or a aquell patró que hagi guanyat el concurs durant dos anys seguits o bé quatre alterns, a comptar des del 2010.



L’activitat l’organitza la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Salou, juntament amb el Club Nàutic del municipi. L’alcalde Pere Granados, juntament amb la regidora de Cultura, M. José Rodríguez, eren els encarregats ahir de llençar el coet que marcava la sortida a les barques.



Rodríguez, va assenyalar que «estem molt satisfets que en aquesta 43a edició segueixi havent-hi tant d’interès com en les anteriors i que no decaigui el nombre d’inscrits». Els pescadors podran obtenir captures de calamar, pop i sípia, les tres úniques espècies que computen en el pesatge.