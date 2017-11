Agents dels Mossos de Tarragona declararan aquest dimecres davant Afers Interns a causa de l'1-O

El sindicat USPAC denuncia manca de garanties i avisa que s'està posant els agents «als peus dels cavalls»

Actualitzada 28/11/2017 a les 18:29

El sindicat USPAC ha demanat que se suspenguin de «forma immediata» les declaracions dels agents davant la Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra en relació a la seva actuació durant l'1-O i es deixin sense efecte les previstes per dimecres i dijous d'aquesta setmana a Tarragona i Lleida, respectivament, i les següents a Barcelona. USPAC ha denunciat, a més, que amb aquest procés s'està posant «tots els agents als peus dels cavalls» i s'està «desviant el focus d'atenció de l'1-O» cap als mossos i no cap als comandaments. A més, subratllen que el procediment es fa sense «les degudes garanties» i que es permet que els agents declarin sense advocat tot i saber que la informació formarà part d'un procediment penal i podrà servir de base per a la seva condemna si la informació és remesa a l'Audiència Nacional, segons remarquen.



El sindicat, que farà arribar aquesta petició al secretari general tècnic del Ministeri d'Interior, Juan Antonio Puigserver, i al ministre, Juan Ignacio Zoido, també argumenta que la tramitació de la informació reservada perquè el cas té l'origen en l'atestat de la Guàrdia Civil sobre el qual ja hi ha una investigació en marxa i perquè hi ha «multitud» de jutjats d'instrucció investigant els agents dels Mossos que han de declarar davant la DAI, fet que pot comportar «prejudicialitat penal».



Entre les preguntes els agents per part de la DAI, es demana les instruccions rebudes abans de l'1-O, qui les va facilitar, si es van rebre instruccions per no impedir la votació o per què no es van tancar centres escolars, entre d'altres, com si la policia espanyola i la Guàrdia Civil els va sol·licitar suport.