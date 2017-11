Unes 600 persones gaudeixen de la XVII Festa de l'Oli Nou a Constantí

Els assistents van gaudir d'un esmorzar en el qual van poder tastar l'oli de nova collita

Redacció

Actualitzada 27/11/2017 a les 12:28

Constantí ha celebrat, aquest diumenge 26 de novembre, la XVII Festa de l’Oli Nou, organitzada per la Cooperativa Agrícola Sant Isidre. Un total de 600 persones van gaudir d’un esmorzar i ban tasta l’oli de nova collita envasat sota la marca pròpia Vila de Centcelles, inclòs dintre de la DOP Siurana.



La Festa de l’Oli nou va comptar amb l’acompanyament de la música tradicional de La Corranda. Aquesta Festa de l’Oli nou s’acostumava a celebrar a Constantí el primer diumenge del mes de desembre, però aquest any s’ha avançat una setmana, per tal de no coincidir amb la Fira de l’Oli de la DOP Siurana que es farà a Tarragona els dies 1,2 i 3 de desembre.



Aquest any s’ha pogut mantenir el nivell de producció d’oli respecte de l’any passat -uns 80.000 litres-. Des de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre s’ha destacat «l’excel·lent qualitat» de l’oli d’enguany, ja que hi ha hagut una millor collita.