Un cuiner vila-secà i un cambrilenc, representants de Catalunya al Certamen Nacional de Gastronomia

El certamen se celebrarà a Madrid el 4 de desembre

Redacció

Actualitzada 27/11/2017 a les 11:24

El cuiner vila-secà Juan Antonio Nieto i el cambrilenc Darío Ruiz representaran a Catalunya a la quarta edició del Certamen Nacional de Gastronomia, que tindrà lloc a Madrid el proper 4 de desembre. El Certamen, organitzat per la Federación de Cocineros y Reposteros de España, seleccionarà els millors professionals de la gastronomia espanyola. L’esdeveniment està obert a totes les comunitats autònomes, les quals presenten una selecció formada per un president i els candidats en cuina i rebosteria.



L’equip que representarà Catalunya en aquesta quarta edició el completaran Abraham Balaguer a la categoria de rebosteria, i Jaume Urgellès encapçalarà l’equip com a president.