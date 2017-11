Mobilització dels empleats d'Abelan a Alcover per exigir la continuïtat dels llocs de treball

Els treballadors es concentraran demà a les 12h davant les instal·lacions de l’empresa

Redacció

Actualitzada 27/11/2017 a les 09:59

Els empleats de la paperera Abelan Catalana d’Alcover es mobilitzaran, demà dimarts 28 de novembre, per reclamar la continuïtat dels 131 llocs de treball que l’empresa té en aquesta població. Els treballadors es concentraran a les 12h davant les instal·lacions de l’empresa, a la C-14, per fer visible la seva reivindicació.



L’empresa Abelan Catalana està immersa en un expedient concursal des de gener d’aquest any. Això ja comportat «una pèrdua severa d’activitat des de fa 8 mesos, que ha derivat actualment en una activitat industrial gairebé nul·la», segons ha informat UGT en un comunicat. El sindicat afirma que aquesta situació provoca «un gran desànim» entre els treballadors, que veuen un futur incert.



Per aquest motiu, el Comitè d’Empresa reclama que es mantingui l’activitat industrial i es conservin tots els llocs de treball. Segons UGT, aquesta opció només passa per adjudicar el concurs a la proposta industrial que doni continuïtat a tota la plantilla.