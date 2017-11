La Costa Daurada acull el rodatge del film 'Bellezonismo' del director reusenc Jordi Arencón

És una comèdia del món de la moda que narra com una parella de pilots de ral·li troben una casa regida per una comunitat de dones joves i atractives

Redacció

Actualitzada 27/11/2017 a les 19:16

El dia 30 d'Octubre va començar el rodatge del nou film del director reusenc Jordi Arencón, qui després de treballar en projectes exitosos a Globomedia com 'Periodistas', 'Un paso adelante' o 'Yo soy Bea', ha decidit rodar a la Costa Daurada aquesta comèdia que promet trencar els esquemes de la gran pantalla. La producció del film va de la mà de Maskeline i Apocalipsis Producciones.



'Bellezonismo' és una comèdia amb una direcció de fotografia acurada i una producció ostentosa, dos conceptes que no sempre encaixen en un film d'humor, Arencón volia trencar aquest motlle per oferir una pel·lícula amb una gran potència visual.



El film és una comèdia del món de la moda que narra com una parella de pilots de ral·li troben una casa regida per una comunitat de dones joves i atractives, guiades pels cànons i directrius d'una bellesa exterior escrupolosament perfecta. En aquest Centre de Tecnificació de la Bellesa, dirigit per un exdissenyador del món de la moda, un dels protagonistes troba la noia que ha estat el seu segon gran amor, i intentarà treure-la d'aquest univers.



El repartiment està encapçalat per Armando del Rio i Miguel Cazorla, i compta amb la participació d'Elvira Herrería, Yanet García, Ariadna Cabrol, Coral González (la protagonista de l'anunci 'Claro que si guapi'), Desiree Pozos, Soledad Lasta i Nerea Arroyo. El cambrilenc David Callau és l'encarregat del Departament d'Art.



Les localitzacions que la producció ha escollit per desenvolupar la història de 'Bellezonismo' són de la Costa Daurada, entre elles destaquen l'hotel Gran Palas de la Pineda, l'Hotel Palas Pineda, l'Ajuntament de Reus i els estudis de canal Reus entre d'altres.