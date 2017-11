Ja es coneixen els guanyadors dels guardons literaris dels XIX Premis Cultura Vila de Torredembarra

Els premis es van lliurar aquest dissabte 25 de novembre

Redacció

Actualitzada 27/11/2017 a les 15:49

L'Ajuntament de Torredembarra, a través de la Regidoria de Cultura, va continuar dissabte passat amb el lliurament dels guardons que integren els XIX Premis Cultura Vila de Torredembarra, els quals es van iniciar el 18 de novembre passat amb el Premi de Periodisme Mañé i Flaquer. El Pati del Castell va acollir el lliurament dels guardons literaris. La gala la va conduir Joan Gibert d’Artze, actor, director, adaptador, escriptor i professor de teatre i amenitzada pel guitarrista Andrés Bastiani.



El XX Premi de Narrativa Isabel de Villena, que té com a objectiu estimular la creació literària de les dones, va ser atorgat al treball La tomba oblidada, de Nora Nadal (pseudònim). Aquest treball, guardonat entre els 19 que es van presentar, ha guanyat una dotació econòmica de 600 euros.



Pel que fa a l’entrega del XI Premi de Teatre Bambolina, que premia al millor projecte d’obra de teatre escrita o de guió desenvolupat en català, només es va presentar una obra. El guardó, premiat amb una dotació de 1.000 euros, va quedar desert.



En l’acte també es va fer entrega del VI Premi de contes infantils il·lustrats. Llegir per créixer, que s’atorga el premi a la creació literària i artística d’un conte adreçat a infants. Entre la desena de treballs presentats, el guanyador va ser el conte Manual per a fer una torrada de Joan Rioné Tortajada (autor del text) i Julio Aliau Tomàs (autor de la il·lustració). El premi està premiat amb 600 euros pel text i 600 més per la il·lustració.



Una de les convocatòries més veteranes dels Premis Torredembarra és el XIX Premi de Poesia Pere Badia , que guardona la la producció inèdita i en català d’aquest gènere literari. S’han presentat 12 obres, resultant guanyador el treball presentat amb el títol Veus de mar i d’amar, de José Luis García Herrera, d’Abrera – Barcelona. El premi consisteix en una dotació econòmica de 1.000 euros.



Per últim també es va lliurar el XIII Premi al Treball de Beca de Recerca Històrica de Torredembarra Manuel Crehuet, atorgat al millor projecte d’investigació inèdit en el camp de la història en l’àmbit de la vila de Torredembarra, entesa en sentit ampli: història local, tradicions, costums, patrimoni artístic i patrimoni cultural. S’han presentat tres treballs de recerca, resultant guanyador el treball presentat amb el títol El Castellnou de Torredembarra. Obra cabdal del renaixement local als temps d’Antoni Agustí. Els autors són Ida Mauro i Enrico Valserati, que s’enduen 2.000 d’euros de premi.