Denunciats quatre homes per circular amb moto i quad per zones naturals de l'Aleixar

Cap dels quatre vehicles disposava d’ITV en vigor i dos d’ells circulaven sense assegurança

Actualitzada 27/11/2017 a les 19:33

Els Mossos d'Esquadra de Tarragona de la Unitat Regional de Medi Ambient van denunciar, aquest diumenge 26 de novembre, a quatre homes, amb edats compreses entre els 22 i 28 anys, de nacionalitat espanyola i veïns del Tarragonès, per l’accés motoritzat al medi natural regulat a la Llei 9/95.



Els quatre vehicles, dos quads i dues motocicletes, van ser localitzats al voltant de les 12 hores circulant per un sender de la localitat de l’Aleixar, Baix Camp.



A banda de les corresponents denúncies per l’accés motoritzat al medi natural, els quatre vehicles van ser denunciats per circular sense l’ITV en vigor i dos d’ells per circular sense assegurança obligatòria.



Dos dels quatre conductors van ser denunciats, per via administrativa, ja que circulaven sense haver obtingut el corresponent carnet de conduir.