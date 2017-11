Comença el judici per la mort d'una prostituta de Lleida a un pis de Salou

L’acusat, el brasiler Claudio Augusto S. de 34 anys, s’enfronta a un possible pena de 15 anys de presó

S. Jiménez

Actualitzada 26/11/2017 a les 18:02

A l’Audiència Provincial de Tarragona comença avui el judici amb jurat popular contra un home de 34 anys, Claudio Augusto S., acusat d’haver matat, presumptament, una dona a qui va contractar serveis sexuals, en un pis del carrer Montblanc de Salou. El fets es van produir la matinada del 23 d’agost de 2016 i l’home s’enfronta a una possible pena de 15 anys de presó, segons ha demanat la Fiscalia.



Segons el Fiscal, l’acusat va contactar amb els serveis de prostitució d’una dona la nit dels fets. Aquesta, una dona de Lleida, el va acompanyar fins el seu domicili, al carrer Montblanc i, un cop allà, van mantenir relacioins sexuals. Segons Fiscalia, l’home –en algun moment de la nit– va agafar per l’esquena a la víctima i, posant-li les mans al coll, va estrènyer-la fins a causar-li la mort. L’acusat s’hauria aprofitat de la seva superioritat física i del fet que la víctima havia consumit alcohol i cocaïna. Al cap d’unes hores, l’individu es va personar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra per denunciar que la noia amb qui havia passat la nit havia mort. Quan la policia va arribar al pis del carrer Montblanc va localitzar el cos sense vida de la jove, de 28 anys, damunt d’un matalàs, despullada i amb les mans lligades a l’esquena amb una peça de roba.



Segons la fiscalia, després d’haver deixat la seva parella amb qui residia a Lleida, la víctima es va traslladar a Salou sobre el 5 d’agost del 2016 amb la finalitat d’exercir la prostitució durant algun temps. Per aquest motiu, la jove va llogar una habitació en un pis on vivien unes altres dues noies i on s’exercia la prostitució. La nit dels fets, l’acusat va contactar amb un amic per demanar-li que li aconseguís substàncies estupefaents i «una noia amb qui mantenir relacions sexuals i passar la nit». Aquest individu va parlar amb la propietària del pis i aquesta el va posar en contacte amb la víctima per tal d’acordar un preu. La jove de Lleida va acceptar la proposta, que suposava traslladar-se al domicili de l’acusat per portar-hi a terme activitats sexuals.



Abans de sortir de casa, una companya de pis li va deixar a la noia un telèfon per poder mantenir contacte entre elles, atès que la víctima tenia la seva targeta inactiva. Poc abans de la mitjanit del 22 d’agost, la noia va arribar al número 15 del carrer Montblanc de Salou. Durant la nit, la víctima va mantenir contacte telefònic amb la seva companya de pis. Poc abans de la sis de la matinada, la jove, li va manifestar que ja havia acabat, que se’n tornava cap a casa i que l’esperés desperta perquè no tenia claus i li hauria d’obrir la porta.



Durant el temps que va estar a casa de l’acusat, la jove hi va mantenir relacions sexuals. A més, la noia havia consumit alcohol i cocaïna, quedant acreditades unes concentracions en sang d’alcohol de 0,43 grams per litre; de cocaïna 0,25 mil·ligrams per litre, i benzoilecgonina 1,78 mil·ligrams per litre. Segons el fiscal, amb posterioritat a la conversa telefònica entre les dues noies, l’acusat, «amb ànim de matar o sent conscient que podia causar la mort, va agafar la noia per l’esquena, posant-li les seves mans al coll prement amb tal força que impedia la seva respiració fins a produir-li la mort». Del conjunt de les lesions del cos de la noia es desprèn que la seva mort va ser violenta i va estar causada per «asfíxia mecànica per compressió cervical, estrangulació i anòxia encefàlica».