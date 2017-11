Un cotxe crema completament a l'avinguda Andorra de Salou

El foc ha calcinat el vehicle però no ha afectat la coberta.

El vehicle estava situat al pàrquing d’un centre comercial

Redacció

Actualitzada 26/11/2017 a les 12:09

Pels volts de dos quarts de dues de la matinada d’aquest dissabte a diumenge un cotxe ha cremat totalment a Salou. El vehicle estava estacionat al pàrquing d’un centre comercial situat entre l’avinguda Andorra i el carrer Saragossa del municipi, en el Centre Comercial Avinguda Andorra. Una dotació dels bombers ha acudit al lloc dels fets per tal d’extingir les flames. El cotxe ha quedat completament calcinat pel foc, que només ha malmès l’asfalt de la zona on es trobava aquest. L’estructura metàl·lica de la coberta del pàrquing, situat a l’aire lliure, gairebé no s’ha vist afectada.