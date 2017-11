Registren el pis de dos investigats per robatoris i hi troben una plantació de marihuana

Els Mossos els detenen dues vegades en menys d’una setmana

Els Mossos d’Esquadra van detenir, aquest dimecres 22 de novembre, dos veïns de La Secuita. Es tracta d’un home i una dona de 24 i 26 anys que, en menys d’una setmana, han estat detinguts en dues ocasions per robatoris amb força i per tràfic de drogues.



Els fets es van iniciar el divendres 17 de novembre, quan els Mossos els van detenir per primera vegada com a implicats per dos robatoris amb força a la Secuita, un d’ells en grau de temptativa. Segons la policia catalana, l’home i la dona s’haurien fet amb diversos electrodomèstics i mobiliari. A causa d’aquesta detenció, els agents encarregats del cos van demanar una ordre per poder registrar el domicili dels acusats.



El dimecres 22 de novembre, cinc dies després de la primera detenció, es va produir la segona quan els Mossos es van personar a l’habitatge dels acusats. Un cop dins de l’immoble en van recuperar electrodomèstics i altres aparells sostrets en els robatoris i, en una de les habitacions, hi van descobrir una plantació indoor de marihuana. Els agents van descobrir un forat al terra, de prop d’un metre quadrat, que conduïa a una habitació inferior on hi havia el cultiu intensiu amb la instal·lació elèctrica manipulada.



Segons informen fonts policials, la plantació constava d’unes 500 plantes de marihuana que, amb una collita trimestral, permetrien als detinguts vendre la droga per valor d’un milió d’euros. Els Mossos van acusar els detinguts de presumptes autors de delicte contra la sanitat pública i defraudació de fluid elèctric, a més de les acusacions per robatoris amb força. Aquest mateix divendres els dos acusats van passar a disposició judicial.