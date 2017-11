Valls inicia la temporada de calçotades amb l'arrencada del primer calçot de l'IGP

El municipi celebra amb tres xefs amb Estrella Michelin la quarta edició d'una jornada gastronòmica que protagonitza la ceba dolça

Actualitzada 25/11/2017 a les 13:03

A Valls s'ha arrencat aquest dissabte el primer calçot de la temporada en un camp d'un productor de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP). Aquest és el tret de sortida d'una campanya on s'espera que se'n produeixin uns 13 milions. Coincidint amb la primera arrencada, Valls celebra la quarta Jornada Gastronòmica del Calçot de Valls de la mà de tres xefs de restaurants amb Estrella Michelin. Eduard Xatruch, del Disfrutar; Hideki Matsuhisa, del Koy Shunka i Arnau Bosch, de Can Bosch de Cambrils, són els protagonistes d'un 'showcooking' on es preparen receptes amb aquesta ceba dolça com a base. En aquesta edició, s'ha atorgat a Joan Bosch el títol d'Amic de l'Autèntica Calçotada.



A la plaça del Pati, 12 establiments de Valls i de l'Alt Camp preparen degustacions i racions elaborades amb calçots. En aquest mercat de tastets de cuina de calçot, amb vins de la DO Tarragona de cinc cellers diferents, es pot tastar una desena d'especialitats per dos euros la tapa, que es pot acompanyar amb una copa de vi a un euro.



La Jornada Gastronòmica del Calçot està organitzada per l'Ajuntament de Valls, la Denominació d'Origen Tarragona, la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls, la Cooperativa Agrícola i l'Associació de Restauradors.