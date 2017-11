Salou reclama «un canvi a la societat» per eradicar la violència de gènere

Grups de dones van llegir un manifest aquest dissabte

Redacció

Actualitzada 25/11/2017 a les 12:39

Salou es va sumar aquest dissabte a la tarda als actes amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència envers les Dones i ho ha fet amb a la lectura del Manifest Unitari a la Sala Costa Daurada del Teatre Auditori de Salou, en un emotiu acte institucional.



Aquest, va comptar amb les veus de l’Associació de Dones Senegaleses de Salou, del Grup de Dones de Salou i d’una nova associació de dones, Munai, en fase de constitució, amb l’objectiu principal de reivindicar els drets fonamentals de les dones. Tres membres d’aquests grups van ser les encarregades de llegir el manifest davant dels presents.



En el manifest es va fer referència al concepte consentiment, afirmant en tot cas: «No és sempre no. Només un sí és un sí. Mai en cap cas, la pèrdua de consciència és sinònim de consentiment», on va assenyalar els casos que els agressors fan ús de les drogues, de l’alcohol i de les substàncies químiques per anul·lar la capacitat de decisió de les dones.