El 'Cuponazo' del Black Friday regala 1,5 milions a Cambrils

Un venedor de la Once va repartir 61 butlletes premiades

Redacció

Actualitzada 25/11/2017 a les 17:13

La sort de la loteria ha caigut a Cambrils en forma de premis que ascendeixen als 1.555.000 euros. Es tracta del ‘Cuponazo’ especial del Black Friday que ha estat repartit en 59 premis de 25.000 euros i dos més de 40.000 en jugar en la modalitat XXL. En total, 61 butlletes premiades repartides totes pel mateix venedor de la Once.



Aquesta quantitat dels premis es deu a la promoció especial del Black Friday que l’entitat realitzava en una promoció entre el 13 i el 24 de novembre, que constava d’un pot de 13 milions d’euros i de diversos regals per als compradors d’aquestes butlletes, comprovant-ne la seva sort a la web. Habitualment, els premis del ‘Cuponazo’ reparteixen 9 milions per a les butlletes convencionals i de 15 milions per a les de modalitat XXL.