Unes 4.000 famílies del Camp de Tarragona, en risc pel baix preu de l'avellana

Unió de Pagesos diu que aquesta temporada han venut per sota del preu de producció i que en aquest context la fruita seca «no surt a compte»

Actualitzada 23/11/2017 a les 20:21

La principal font d’ingressos d’unes 4.000 famílies del Camp de Tarragona es troba en situació de risc pel baix preu de l’avellana que, segons assegura Unió de Pagesos, ha fet que aquesta temporada hagin hagut de vendre per sota del preu del cost de producció.



Des del setembre de 2016 fins ara el preu ha baixat un 33%, situant la varietat negreta –la de més qualitat i la més produïda a la zona– en uns 1,45 euros la lliura. El sindicat atribueix les causes a una millor collita a Turquia i a una demanda més restringida de la indústria. Pel que fa a l’ametlla, la baixada de preu ha estat de gairebé el 43% des del gener de 2016. La baixada de preu des de fa quasi dos anys s’ha agreujat pels efectes d’una collita rècord als Estats Units.



A banda dels llocs de treball, un allargament de la situació posaria també en risc el manteniment d’unes 10.000 hectàrees de terreny que actualment es dediquen al cultiu de la fruita seca a Catalunya, 9.000 d’elles al Camp de Tarragona. «Hi ha hagut una davallada important, perquè als anys 90 havíem arribat a tenir unes 33.000 hectàrees plantades.



Tal com explica el responsable nacional del sector de la Fruita Seca del sindicat, Rafel Español, la situació és límit perquè en aquestes condicions produir avellana «no surt a compte»: «Que estigui per sota dels dos euros ja és una situació dolenta». Español lamenta el greuge comparatiu que existeix entre els preus de la Llotja de Reus per la mateixa varietat, en comparació amb les d’altres països com Itàlia o Turquia –50 i 30 cèntims menys per a la mateixa varietat, respectivament–.



La mala temporada arriba després d’uns anys de revifalla en què, segons indica, «els productors havien invertit per aconseguir recuperar hectàrees de plantació» i en què «alguns joves s’han animat a tornar al camp». Ara, lamenta, hi ha molta preocupació perquè aquesta recuperació havia vingut acompanyada d’inversions que no podran recuperar. Tot i això, Español assegura que l’avellana és un producte «de futur, com ho indica el fet que cada any més països planten avellaners».



«No entenem aquesta baixada de preus, que ens semblen distorsionats. La indústria diu que busca l’estabilitat de preus però, quina és aquesta estabilitat?», lamenta Español, que també indica que hi ha una diferència molt gran entre el preu de l’avellana crua i el del producte final, ja sigui l’avellana o els seus derivats. En aquest sentit, Unió de Pagesos fa una valoració negativa del funcionament de l’Observatori de preus de la Generalitat, i aposta per rectificar de manera urgent la metodologia.



El dijous que ve, la Llotja de Reus ha citat els representats sindicals per discutir un nou reglament sobre l’establiment de preus, una reunió sobre la qual, segons els documents vistos, no tenen bones expectatives. «La temporada ja no hi ha qui la salvi», rebla Español. D’altra banda el sindicat ha convocat una assemblea el dia següent a la reunió, el dia 1 de desembre, per informar de la reunió i dels propers passos a fer. «Segur que farem alguna mobilització, però hem de veure com evoluciona tot», explica Español.