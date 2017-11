Retards d'almenys 40 mínuts a les línies R14, R15 i R16 per una avaria a Castelldefels

La incidència, que obliga a circular per via única entre aquest punt i l'estació del Garraf, també afecta a la R13, la R2 i la R2 Sud

Actualitzada 24/11/2017 a les 08:52

Els trens de les línies R13, R14, R15, R16, R2 i R2 Sud acumulen aquest divendres al matí retards que poden superar els 40 minuts per una avaria en la infraestructura a l'estació de Castelldefels (Baix Llobregat), segons ha informat la companyia Renfe. La incidència ha començat a les 7.35 hores, afecta el sistema de canvi de vies i obliga a circular per via única entre aquesta estació i la del Garraf. Per tal de minimitzar els retards, alguns combois es desvien per Vilafranca del Penedès.