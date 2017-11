La via ferrada on va morir un jove estava tancada, segons el Club Excursionista Montblanc

El jove va caure d'una alçada de 15 metres a la via ferrada de 'Les Venes' de Rojalons

Actualitzada 24/11/2017 a les 12:08

La via ferrada on va morir un jove de 23 anys , el passat diumenge 19 de novembre, estava tancada, segons ha informat el Club Excursionista Montblanc. L'entitat ha emès un comunicat on lamenta «profundament» la mort de l'escalador i recorda que la via ferrada 'Les Venes ' de Rojalons es trobava clausurada.El club excursionista afirma que la via ferrada en qüestió es va tancar el 2015 i continua tancada «per motius administratius fins a nou avís». L'entitat recorda que ha informat de la seva clausura a través de xarxes socials, web, correus electrònics i Ajuntament, entre d'altres canals. També apunten que el tancament pot ser temporal o definitiu.El jove de 23 anys va morir el passat diumenge, 19 de novembre, a un quart de dues del migdia en caure d'una alçada de 15 metres després de relliscar quan feia escalada a la via ferrada 'Les Venes' de Rojalons. Segons el cos de Bombers, el noi era un veí de Barcelona i anava acompanyat per una desena d'amics.