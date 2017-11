La companyia Essity dóna un milió de bolquers a la Creu Roja

Els bolquets es distribuiran a famílies necessitades a través de centres de donació de Creu Roja a Catalunya, Madrid, Navarra i Canàries

Redacció

Actualitzada 24/11/2017 a les 11:16

La companyia Essity, anteriorment coneguda com a SCA, ha donat un milió de bolquers infantils de la marca Deliplus a la Creu Roja. D'aquesta manera, la multinacional sueca reforça el seu compromís d'ajudar a cobrir les necessitats bàsiques d'higiene de les famílies més desfavorides, especialment en aquelles regions en les quals està present. Els bolquers seran distribuïts per la institució a famílies en risc d'exclusió social a través dels centres que l'entitat té a Madrid, Navarra, Canàries i Catalunya.



La donació consisteix en un milió de bolquers per a bebès, de les talles 3 a 6, aptes per a nens de 4 a 28 quilos. Amb la quantitat donada es poden cobrir les necessitats de més de 5.000 famílies amb un nen durant un mes o de més de 400 famílies amb un nen al llarg de tot un any.



Aquesta donació consolida la relació d’Essity amb Creu Roja, després de la signatura de l'acord de col·laboració que va tenir lloc al setembre d'aquest mateix any i que té com a objectiu contribuir a la millora de les condicions de vida de famílies en risc d'exclusió social.