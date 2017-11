Zoo i Lágrimas de Sangre tocaran a l'Aglà Festival de Vandellòs

En aquesta setena edició també hi tocarà el grup Kodigo Norte

Actualitzada 23/11/2017 a les 15:36

Els grups Zoo, Lágrimas de Sangre i Kodigo Norte seran els encarregats de fer ballar els assistents de Festival l’Aglà. Aquest esdeveniment arriba aquest dissabte 25 de novembre a la seva 7a edició, que tornen a organitzar l’Associació de Joves de Vandellòs amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.L’espectacle començarà a les 23.30h al Poliesportiu de Vandellòs, on els assistents podran gaudir dels tres grups convidats: Zoo, Lágrimas de Sangre i Kodigo. A més a més, com a novetat d’aquest any, la xaranga Bandsonats amenitzarà els canvis de grups amb la seva gresca. Com és habitual, dj OGT serà l’encarregat de tancar la nit.Les entrades ja es poden adquirir de forma anticipada per un preu de 8 euros als punts de venda físics (Cooperativa de Vandellòs i Bar de Baix Rasquera). També està disponible la venta online al web https://www.codetickets.com . A taquilla, les entrades tindran un preu de 12 euros.