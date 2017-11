Valls busca mecenes per ajudar a pagar un lloguer solidari a famílies que ho necessitin

Actualment, ja disposen de 17.000 euros provinents de mecenatge que es dedicaran a ajudes de lloguer

Actualitzada 23/11/2017 a les 20:14

L’Oficina Local d’Habitatge i la Fundació Ciutat de Valls han encetat una campanya per captar mecenes per projectes d’habitatge social. La finalitat del programa és aconseguir que particulars i empreses aportin recursos econòmics que permetin a famílies en situació de vulnerabilitat accedir a un habitatge. Amb els recursos que s’obtinguin amb la campanya es podran complimentar els lloguers i així ajudar a evitar impagaments que puguin acabar derivant en desnonaments.Les persones que estiguin interessades en col·laborar aportant un mecenatge econòmic podran decidir la quantitat que volen aportar per al lloguer solidari, així com també la periodicitat i la durada de l'aportació, sense condicions prèvies. El consistori ha destacat que amb el mecenatge s'obté una desgravació fiscal, concretament el 35% de l'import de la donació per a empreses en la declaració de l'impost de societats i del 30% de l’IRPF per a particulars.Actualment, ja es disposa de 17.000 euros provinents de mecenatge que es dedicaran a ajudes de lloguer. Així, en els propers dies s’activaran ja els primers ajuts per a tres casos que s’han detectat des de Serveis Socials al municipi.Cal tenir en compte que el mecenatge és acotat en el temps i s’adapten els ajuts als canvis en la situació social o econòmica de les famílies, bé sigui perquè l’usuari ha trobat feina o ha accedit a altres línies de subvencions o prestacions econòmiques. L’Oficina Local d’Habitatge és l'encarregada de coordinar aquestes aportacions econòmiques. Les aportacions es poden efectuar a través del següent web