Els petits alcoverencs podran anar a buscar el seu tió per Nadal

El municipi recupera enguany la representació Els Pastorets, a càrrec del grup de teatre local La Resclosa

Actualitzada 23/11/2017 a les 18:54

Alcover organitza una sèrie d’actes per a tots els públics, especialment per als més petits, amb motiu de les festes de Nadal i de Reis. El consistori ha programat una sèrie d'activitats des d'aquest dilluns 27 de novembre fins al 8 de gener del 2018.Els actes començaran aquest dilluns 27 amb la campanyaque des de l'any passat, compta amb l’Associació de Comerciants d’Alcover i la col·laboració de l’Escola Mare de Déu del Remei. Aquest any, a diferència de l'any passat, tots els alumnes de l'escola seran els encarregats de guarnir els aparadors dels establiments del municipi.El diumenge 3 de desembre es presenta com a novetat l'activitat Anem a buscar el tió amb esmorzar per a tots els participants. Els més petits sortiran des de la plaça Nova a les 10 hores i aniran fins a Mas de Forès per anar a buscar el seu tió que haurà arribat de la muntanya. Els participants també poden anar directament a les 11 hores a Mas de Forès.Dissabte 30 de desembre, torna la representació Elsa càrrec del grup de teatre local La Resclosa. Hi haurà dues representacions, a les 17 i a les 20 hores, al Cercle d'Amics. La venda d'entrades anticipades es poden aconseguir a Ca Cosme. Aquestes tindran un preu de 5€ els adults i 3€ els petits fins els 7 anys.Per a inscriure's a l'activitat Anem a buscar el tió i per a més informació sobre les altres activitats podeu consultar aquest web