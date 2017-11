El PDeCAT a Altafulla demana l'expulsió de Santi Vila del partit

«Això és intolerable», afirma el grup municipal en referència a la salutació de Vila i Rajoy

La salutació entre l'exconseller Santi Vila i el president del Govern Espanyol en l'acte de lliurament de Medalles d'Honor de Foment del Treball, a Barcelona, ha aixecat la reacció del PDeCAT d'Altafulla. I és que després d'observar aquesta imatge de germanor entre els dos polítics el grup municipal ha demanat públicament a la direcció general del partit que expulsi Santi Vila.



El PDeCAT d'Altafulla ha fet aquesta petició a través del seu compte oficial de Twitter. «Demanem publicament a @Pdemocratacat l’expulsió de @SantiVila. Això és intolerable», ha tuitat la formació política a través de la xarxa social. La frase va acompanyada d'un vídeo en el qual es veu el moment de la salutació.



Cal recordar que Santi Vila va presentar la seva dimissió com a titular d'Empresa i Coneixement el vespre abans de la declaració de la república del 27 d'octubre. Vila va ser jutjat a l'Audiència Nacional pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics junt als altres set exconsellers -Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Carles Mundó i Meritxell Borràs- actualment a presó. La jutgessa Carmen Lamela va decretar per a Vila presó eludible amb fiança de 50.000 euros, la qual va ser dipositada per l'exconseller després de passar una nit a presó d'Estermera.