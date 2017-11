Oberta la convocatòria per a la concessió de l'explotació del Refugi de la Morera de Montsant

Excursionisme clàssic, senderisme i escalada seran les activitats de muntanya que podran fer els futurs usuaris del refugi

El Refugi de la Morera de Montsant

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya va obrir el passat 10 de novembre la convocatòria per a la concessió de l’explotació del Refugi de la Morera de Montsant. La convocatòria estarà oberta fins al pròxim 14 de desembre, data de termini d’entrega de la documentació en qualsevol dels formats permesos a les bases Tots els aspirants podran visitar les instal·lacions del refugi el dimarts 28 de novembre de 2017. Els interessats en fer aquesta visita hauran de posar-se abans en contacte amb el Comitè de Refugis de la FEEC, a través del correu electrònic refugis@feec.cat o al telèfon 93 412 07 77 per a confirmar la visita.Després que l’Ajuntament de la Morera de Montsant fes públic el plec de clàusules administratives particulars per a la concessió administrativa d’ús privatiu de l’edifici per a la instal·lació d’un refugi de muntanya, la Federació va presentar el seu projecte, que finalment va ser l’escollit pel tribunal de selecció. La ubicació del nou equipament, a la serra de Montsant, on la FEEC no hi tenia cap refugi, així com les possibilitats que l’entorn ofereix als amants de l’excursionisme i dels esports de muntanya, va fer que des del primer moment s’apostés de manera ferma per optar a la licitació. Excursionisme clàssic, senderisme i escalada seran les activitats de muntanya que podran fer els futurs usuaris del refugi.Els quatre punts de la proposta de gestió del refugi són: comptar amb servei d’allotjament, servei de restauració i bar, que sigui un centre per impartir la formació federativa relacionada amb l’excursionisme que proposa la FEEC, i finalment, un centre de referència per a albergar les possibles concentracions que tinguin els diferents centres de tecnificacions i seleccions esportives catalanes de les diferents disciplines de muntanya que té la Federació.