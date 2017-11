Montblanc incorpora el servei de recollida d'animals abandonats

Ha aprovat un conveni d’un any prorrogable pel qual l’associació SPAC realitzarà aquesta tasca

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat el conveni per a la prestació del servei de recollida d'animals abandonats, que realitzarà l'associació SPAC. El conveni té una vigència d'un any, prorrogable si no hi ha cap denúncia o modificació per alguna de les dues parts. Els costos de la recollida d'animals abandonats seran de 250 euros, IVA exclòs, per gos recollit, i de 200 euros, IVA exclòs, per gat recollit.



L’associació SPAC es compromet, amb aquest conveni, a justificar la recollida dels animals inclosos a les factures, així com a mantenir informat el consistori dels animals que portin xips identificatius i/o siguin recuperats pels seus propietaris. Quan els propietaris dels gossos recullin els seus animals a les instal·lacions d’SPAC seran ells qui hauran de pagar la factura de recollida i manteniment en comptes de l’Ajuntament.