La CUP de Torredembarra exigeix que ERC i ABG trenquin el pacte de govern amb el PSC

Els cupaires asseguren que «no podem governar amb qui justifica la violència, qui aplica el 155 i amb qui ens empresona»

Actualitzada 22/11/2017 a les 19:16

És una incoherència i una contradicció absoluta que els partits independentistes del govern de #Torredembarra no trenquin el pacte de govern amb el PSC.

No podem governar amb qui justifica la violència, qui aplica el 155 i amb qui ens empresona.

TRENQUEM EL PACTE!

La CUP de Torredembarra ha emès avui un comunicat en què ha exigit a ERC i ABG que trenquin el pacte de govern del municipi amb el PSC, ja que el PSOE-PSC va donar suport a l'aplicació del 155, juntament amb el Partit Popular i Ciutadans, fet que va suposar la fi de l’autogovern de Catalunya.Segons la CUP asseguren que també «el PSC ha aplaudit l’empresonament d’en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart, així com de la meitat del govern legítim de la Generalitat» i que d'aquesta manera «no podem governar amb qui justifica la violència, qui aplica el 155 i amb qui ens empresona», han dit al seu compte de Twitter.Al comunicat expliquen que han intentat en diverses ocasions reunir-se amb ERC i ABG per analitzar la situació política actual i l’actitud dels dos ha estat «donar llargues i ni tan sols voler seure per parlar-ne», segons explica la CUP.Els cupaires acaben el seu comunicat reiterant la petició que s'expulsi el PSC del govern. «Per respecte a totes les persones que van participar en el referèndum de l’1 d’octubre votant i defensant els col·legis i per respecte als presos polítics, la CUP exigim a ERC i ABG que expulsin al PSC del seu equip de govern i actuïn amb un ferm compromís en la defensa de la democràcia i de la República de Catalunya», demanen. A més, titllen el tripartit local de «pacte de la vergonya» i animen els militants i simpatitzants d'ERC i el PSC a mostrar-hi el seu rebuig.