Els tions es tornen a amagar als boscos de la Baronia d'Escornalbou

Els més petits els podran anar a buscar des del proper 2 de desembre

Actualitzada 22/11/2017 a les 15:31

Un cop més, diversos tions de Nadal s’han amagat als boscos de la Baronia d’Escornalbou esperant a ser tronats pels més petits. Els infants els podran anar a buscar a partir del 2 de desembre en el marc de l’activitat Caçations, impulsada pels municipis de Riudecanyes, Duesaigües i l’Argentera a través de la xarxa Solc.Per tercer any consecutiu, es podran anar a buscar als boscos de la Baronia d’Escornalbou, a més de conèixer més a fons la zona. Hi haurà tions als boscos de la Baronia els dies 2, 3, 6, 8, 9, 10, 16 i 17 de desembre.Els tions del Caçations estan fets a mà, són de llenya i cadascun és diferent de la resta. A més, arriben amb un missatge personalitzat. El tió es compra al web www.caçations.cat ,però enlloc de rebre’l a casa, les famílies reben per correu electrònic un pergamí amb un mapa i les coordenades GPS perquè, tota la família junta, gaudeixi de la recerca. L’activitat té un preu de 34 euros per tió i s’ofereix la possibilitat de reservar el dinar a establiments de la zona, amb menús especials per a adults i nens.