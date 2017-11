Els Mossos detenen un home per estafar 180.000 euros als propietaris de dos immobles

L'individu va intentar fer la mateixa estafa a Salou, consistent en el mètode del 'Rip Deal'

Redacció

Actualitzada 22/11/2017 a les 13:51

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 15 de novembre un home de 26 anys i nacionalitat italiana com a presumpte autor dels delictes d'estafa i falsificació per estafar 180.000 euros als propietaris de dos immobles en venda a Sant Boi i al Prat de Llobregat mitjançant el mètode del Rip Deal. L'home contactava amb les seves víctimes i es guanyava la seva confiança simulant una gran solvència econòmica i quedava amb elles en llocs públics per negociar l'operació. En el primer cas, l'home va oferir fer part del pagament en metàl·lic abans de signar les arres i bescanviar 87.500 euros en bitllets de 500 euros per 30.000 euros en bitllets petits i en dòlars americans a canvi d'una elevada comissió. En un moment de distracció, el detingut i dos acompanyants van canviar els bitllets autèntics per altres de falsos del mateix valor. A l'octubre, l'home hauria estafat 150.000 euros a un home que tenia un local en venda al Prat de Llobregat.



Els Mossos van tenir coneixement del cas de Sant Boi de Llobregat el passat mes de juliol i va iniciar una investigació que va permetre identificar un dels autors de l'estafa. Els agents van determinar que també hauria estafat 150.000 euros més l'octubre passat al propietari d'un local en venda del Prat de Llobregat i ho hauria intentat a Salou el mes de juliol però va ser identificat junt amb altres persones mentre es preparaven per cometre una nova estafa.



Finalment, el 15 de novembre els Mossos d'Esquadra van localitzar i detenir el presumpte estafador i després de passar a disposició judicial dos dies més tard va quedar en llibertat amb càrrecs. L'operació continua oberta i no es descarten més detencions.



En la pràctica del 'Rip Deal', els estafadors acostumen a simular gran solvència econòmica, es guanyen la confiança de la víctima i escenifiquen reunions en llocs públics, tant de l'Estat com a d'altres ciutats d'Europa. També, vesteixen roba de primeres marques i exhibeixen joies i rellotges d'alta gamma molt ostentosos o usurpen la identitat de persones reconegudes a nivell empresarial, que són alienes a aquest tipus d'activitat, per si la víctima demana informes sobre la solvència del seu interlocutor.