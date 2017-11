El Pessebre Vivent de l'Espluga s'amplia enguany a 3 dies

Com a novetat destaca l’increment d’animals i oficis tradicionals representats

Actualitzada 22/11/2017 a les 17:54

El Pessebre Vivent de l’Espluga creix, i aquest any s'amplia per primer any durant 3 dies, el 23, 24 i 26 de desembre, amb diferents representacions que començaran a les 18 hores i tindran lloc cada mitja hora fins les 20 hores.Aquest any també es superarà el rècord de figurants i col·laboradors, ja que s’ha arribat a 130 inscrits després de la crida feta per augmentar el nombre de participants a la representació, i per tant, poder ampliar el nombre de dies.D’entre les novetats destaca la nova ubicació del mercat, l’aprofundiment en les tradicions jueves de l’antiguitat, i l’increment d’animals i oficis tradicionals representats. Com a canvi destacat, les entrades per les representacions d’aquest any es posaran a la venda l’1 de desembre de forma anticipada a l’Oficina de Turisme de l’Espluga, al web o a l’App Pessebres Vivents.