Detingut per provocar un accident mentre anava begut i drogat a Cunit

L'arrestat va estimbar-se contra una furgoneta i un turisme aparcats

Actualitzada 22/11/2017 a les 10:55

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte a la matinada a Cunit (Baix Penedès) el conductor d'un turisme que va provocar un accident quan circulava sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Els fets van tenir lloc cap a les quatre de la matinada a la C-31, quan, a l'altura del polígon les Salines de Cubelles (Garraf), una dotació de trànsit va observar un vehicle circulant a velocitat elevada, i va constatar que sortida del polígon cap a la carretera anant contra direcció. Els agents van intentar aturar-lo sense èxit, i va començar una persecució en què la policia es va situar circulant en paral•lel amb sirenes i llums, però l'individu seguia fent cas omís. Finalment, ja al terme municipal de Cunit, l'home va perdre el control del vehicle i va xocar contra un turisme i una furgoneta que estaven aparcats.



Com a conseqüència de l'impacte, la furgoneta va sortir projectada sis metres contra la paret d'un habitatge, on es van produir danys. Al mateix temps, el vehicle del fugitiu també va quedar malmès i no va poder reprendre la marxa, de manera que la policia va detenir l'home sortia del cotxe amb intenció d'escapar-se.



Es tracta d'un veí de Cubelles de 36 anys que va donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb un resultat de 0,97 mg/l en aire aspirat, xifra que gairebé quadruplica el límit permès. Al mateix temps, va donar positiu en consum de cocaïna. L'home va passar a disposició judicial i el magistrat en va decretar la llibertat amb càrrecs.