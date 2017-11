Fonts policials no han donat detalls sobre el cas per garantir la protecció de la víctima

Redacció

Actualitzada 22/11/2017 a les 10:00

Els Mossos d'Esquadra van detenir, el passat diumenge 19 de novembre, a un home a Vinyols i els Arcs com a presumpte autor d'una agressió sexual a un menor d'edat. Les fonts policials no han donat més detalls sobre el cas per tal de garantir la protecció de la víctima.



L'individu va passar a disposició judicial el passat dilluns al Jutjtat de guàrdia en funcions de Reus.