Denuncien un veí de Riudoms que es dedicava a la cria i venda il·legal de dobermans

L’home no tenia els permisos necessaris ni estava donat d’alta com a professional d l’activitat

Redacció

Actualitzada 22/11/2017 a les 13:51

El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil ha denunciat un veí de Riudoms que es dedicava a la cria i venda de gossos de raça doberman de manera clandestina i sense tenir els permisos necessaris per realitzar l’activitat. Per aquest motiu l’home ha estat denunciat per diverses infraccions administratives en matèria de sanitat i medi ambient.



La investigació va començar a principis de novembre, quan el cos policial va saber que hi havia un espai dedicat a la cria de gossos de raça perillosa que actuava de forma clandestina a Riudoms. A partir d’aquesta informació es van establir diversos dispositiu que van permetre localitzar una gran superfície que s’havia habilitat per a aquesta activitat realitzada de forma il·legal. Els agents van parlar amb el responsable de la instal·lació, qui va confessar que no tenia les autoritzacions necessàries per dedicar-se a la cria i comercialització dels gossos.



La Guàrdia civil va aixecar diferents actes-denúncia per no disposar de llicència ambiental, alta com a nucli zoològic, registre d’animals, assegurança de responsabilitat civil i mesures de seguretat i senyalització per advertir la presència d’aquests gossos considerats de raça potencialment perillosa.