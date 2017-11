Vila-seca celebra una trobada dels veïns que enguany compleixen 50 anys

Al municipi és tradició reunir als veïns que hagin nascut el mateix any

Redacció

Actualitzada 21/11/2017 a les 18:54

La generació de vila-secans que enguany compleixen 50 anys van organitzar la seva diada. La trobada va tenir lloc el passat dissabte 18 de novembre. Des de fa molts anys, a Vila-seca és tradició realitzar aquest tipus de trobades que serveixen per reunir en una jornada festiva a veïns del municipi que hagin nascut el mateix any.



La recepció que els hi va oferir l'alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, i la tradicional fotografia davant l'Església de Sant Esteve van ser alguns dels moments de la trobada.