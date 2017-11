Una cinquantena d'establiments de Valls se sumen al Black Friday

Els comerços participants oferiran descomptes, promocions i ofertes els dies 24 i 25 de novembre

Redacció

Actualitzada 21/11/2017 a les 11:53

Diversos comerços de Valls se sumen al Black Friday per segon any consecutiu. Un total de cinquanta comerços oferiran descomptes, promocions i ofertes en els seus articles els dies 24 i 25 de novembre en horari comercial. Amb aquesta campanya, Comerç de Valls vol donar el tret de sortida a les compres nadalenques per tal d’oferir els millors preus i incentivar el consum al comerç local.

Les persones que s’acostin als establiments participants aquests dies trobaran articles d’oferta en moda per adults, infantil i juvenil, complements, salut i bellesa, parament i decoració per la llar, papereria, alimentació, llenceria, farmàcia i parafarmàcia, joieria, merceria i oci.



Les ofertes i promocions dels diversos establiments s’anunciaran a les xarxes socials de Comerç de Valls.