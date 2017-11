S'instal·la un sistema d'avís a la població per risc nuclear a l'Almadrava

És el nucli del municipi que es troba més pròxim a la central nuclear

Redacció

Actualitzada 21/11/2017 a les 11:33

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha instal·lat un sistema d’avís a la població davant d’un risc nuclear al nucli de l’Almadrava. El projecte d’implantació del sistema, que també es podrà fer servir per qualsevol altra situació de risc o emergència, té un pressupost de 38.000 euros i inclou la integració amb el sistema de megafonia que hi ha als altres nuclis del municipi -Masboquera, Masriudoms, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant-.



Els elements que s’hi han instal·lat són una sirena d’avís massiu a la població, una estació meteorològica en el punt de la sirena i un Centre de Control (Consola d’Activació Local) en les dependències municipals de Protecció Civil de l’Hospitalet de l’Infant. Des d’aquest Centre de Control es podrà activar i desactivar la sirena, que emet un senyal d’avís d’alerta que es pot sentir a tot el nucli.



L’Almadrava és el nucli de població que es troba més pròxim a la central nuclear Vandellòs II i, per tant, està sotmès a mesures de protecció urgents destinades a reduir el risc entre la població, com la resta del terme municipal.



El municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant disposa d’un Pla d’actuació municipal en emergència nuclear (PAMEN), ja que està afectat pel Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona (PENTA).