ERC es presenta el 21-D per conquerir les comarques de Tarragona

El cap de llista, Òscar Peris, diu que «volem recuperar les institucions segrestades per l’Estat»

Actualitzada 21/11/2017 a les 21:41

Esquerra Republicana es planteja les eleccions del 21-D amb l’objectiu de ser el partit més votat, per primera vegada en uns comicis autonòmics a les comarques tarragonines. El terrat del Pretori va ser l’indret escollit per presentar una candidatura amb el mateix nombre d’homes i de dones, que encapçala Òscar Peris, qui va ser delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona fins a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució pel Govern de l’Estat. Peris va iniciar la seva intervenció dient que «entomem unes eleccions imposades per l’article 155». El cap de llista va defensar la necessitat de votar al seu partit per «aconseguir recuperar les institucions que estan segrestades per l’Estat i per l’article 155 i, sobretot, reclamar la llibertat dels presos polítics».



Peris va definir la candidatura d’ERC com «un equip preparat i amb capacitat de governar», i va ressaltar que molts dels seus membres «ja tenim experiència en tasques de govern i altres en àmbits de la societat civil, del periodisme i del món dels castells», com és el cas de la periodista Raquel Sans.



La segona a la llista és Noemí Llauradó, regidora de Salut a l’Ajuntament de Reus, i el tercer lloc l’ocupa Josep Lluís Salvadó, qui va ser detingut el 20 de setembre passat per la Guàrdia Civil en el marc de l’Operació Anubis contra la celebració del referèndum d’autodeterminació i posat en llibertat dos dies després. Peris va subratllar que Esquerra compareix en els comicis «per defensar la llibertat i la democràcia a les urnes».