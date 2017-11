Comencen les obres per reobrir el refugi antiaeri del carrer Creus de Cambrils

Es renova la instal·lació elèctrica, malmesa per la humitat

Actualitzada 21/11/2017 a les 18:24

Cambrils millora l'interior del refugi antiaeri del carrer Creu per tornar a fer l'espai visitable i integrar-lo a les rutes turístiques i els itineraris educatius de municipi.



Es tracta d'una galeria d'uns 100 metres gairebé intacta amb dos accessos separats i es va construir el 1937 amb bòbiles. Des de 2009 a 2013, quan va haver de tancar, havia rebut 5.000 visites. En concret, es repararà el sistema elèctric, les lluminàries i els mecanismes de les portes automàtiques d'accés que es van malmetre per problemes d'humitat i s'ubicarà el quadre elèctric a l'exterior del refugi, concretament a l'equipament de la Torre del Llimó, contigu a un dels accessos del refugi. També es renovarà el tòtem anunciador en cinc idiomes. Les obres acabaran abans de Nadal. L'obra ha estat adjudicada per 11.300 euros.