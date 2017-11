Aquestes són les candidatures que es presenten per Tarragona el 21-D

En total en són una dotzena

Actualitzada 21/11/2017 a les 13:10

Un total de dotze candidatures es presenten per la demarcació de Tarragona al Parlament de Catalunya en les properes eleccions autonòmiques del 21-D, convocades per Mariano Rajoy amb l'aplicació de l'article 155. Els partits que es presenten són el PSC-PSOE, el PP, el Partit Animalista Contra el Maltractament Animal-PACMA, Ciudadanos, ERC-CatSí, la CUP, Diàleg Republicà, Junts per Catalunya, Per un Món Més Just, Catalunya en Comú-Podem, Recortes Cero-Grupo Verde i Ciudadanos Libres Unidos.En el cas del PSC, encapçala la llista Rosa Maria Ibarra, mentre que en el cas del PP l'actual portaveu parlamentari, Alejandro Fernández, torna a ser el primer de la llista. Pel que fa al PACMA el primer titular és Miguel García Argilés, a Ciutadans ho és Matías Alonso Ruiz, a ERC ho és Òscar Peris -fins ara delegat del Govern i regidor d’ERC Valls-, i a la CUP figura com a cap de llista Xavier Milian Nebot.Pel que fa al partit Diàleg Republicà, encapçala la llista Cristina Casals, mentre que a Junts per Catalunya l'encapçala l'advocat Eusebi Campdepadrós. En la candidatura Per un Món Més Just el cap de llista és Maria del Rosario Muñiz, a Catalunya en Comú-Podem ho és Yolanda López Fernández i a Recortes Cero-Grupo Verde encapçala la candidatura Rut Clemente Martín. Per últim, Ciudadanos Libres Unidos porta com a cap de llista a Antonio José Mulero Castañón.Podeu consultar les candidatures completes per Tarragona en el PDF adjunt.