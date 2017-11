Torredembarra adjudica les obres de substitució de l'emissari del Barri Marítim 

Les obres tenen un import de 242.000 euros, es realitzaran en 10 setmanes i s’han adjudicat a l’empresa Acsa Obras e Infraestructures SA

Redacció

Actualitzada 20/11/2017 a les 15:30

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Torredembarra ha adjudicat les obres de substitució de l’emissari del Barri Marítim a l’empresa Acsa Obras e Infraestructures SA per un import total de 241.662,14 euros (IVA inclòs). Els treballs tenen un termini d’execució de 10 setmanes.



El regidor de Via Pública i Manteniment, Valeriano Pino, ha explicat que l’emissari del Barri Marítim funciona com a sobreeixidor que evacua part de les aigües del sistema de sanejament de Torredembarra en situació d’emergència. Per exemple, quan es tanca per urgència l'entrada d'aigua a l'EDAR (Estació Depuradora d'Aigües Residuals) aquest actua per evacuar les aigües de forma controlada al mar.



L’actual emissari es va construir abans de 1980 i ara es troba molt deteriorat, ja que presenta fissures i desconnexions en diversos trams. Les obres previstes serviran per donar solució al problema del mal funcionament actual, verificarà els diferents condicionants de la normativa i garantirà una llarga durabilitat de l’obra mitjançant un disseny òptim i adaptat a l’entorn que reduirà el màxim possible els impactes sobre el medi ambient.



Les obres consisteixen en la substitució del tram existent submergit de 502 m per una nova canonada de 2 trams de 168 metres i 1 tram de 166 metres, inclosos els llastos d’estabilitat muntats en terra i les proteccions antiarrossegament. Les obres començaran durant les pròximes setmanes i el cost total de l'obra serà subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua.