Molts cercles del partit estan en contra de la nova gestora

Efe

Actualitzada 20/11/2017 a les 20:02

Diversos cercles de Podem estan expressant internament la seva oposició a la nova gestora del partit nomenada després de la dimissió de Albano Dante Fachin com a secretari general i alguns han decidit no fer campanya per la llista dels comuns que lidera Xavier Domènech per a les eleccions del 21D. Entre ells, hi és Podem de Torredembarra.



A banda, també hi hauria altres localitats catalanes en la mateixa situació com serien L'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Figueres, Lloret de Mar i Lleida, que acusen a la direcció estatal de Podemos d'aplicar un «155» a la seva marca catalana.



En els últims dies, molts cercles morats han expressat el seu malestar per la gestora de 19 persones -entre elles l'economista Vicenç Navarro i Jéssica Albiach, número tres de la candidatura de Catalunya en Comú-Podem «imposada» des de Madrid després de la dimissió de Fachin.