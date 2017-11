Més de 500 persones participen en l'esmorzar solidari de la 18a Festa de l'Oli de la Pobla

Amb els tiquets de l’esmorzar es van recaptar 1.500 euros que seran destinats a finalitats solidàries

Redacció

Actualitzada 20/11/2017 a les 15:22

La Pobla de Mafumet va celebrar, ahir diumenge, la 18a edició de la Festa de l’oli. Un total de 500 persones van gaudir l’esmorzar popular, que van poder gaudir a un preu de 3 euros el tiquet. En l’àpat no hi va faltar l’oli de la nova premsada, que va amanir el pa torrat i la carn a la graella que van poder degustar els assistents.



La recaptació íntegra d’aquest esdeveniment serà destinada a finalitats solidàries. En aquest sentit, la Festa de l’oli de La Pobla va aconseguir recaptar més de 1.500 euros, la xifra més elevada des de la instauració d’aquesta finalitat solidària.



Paral·lelament, també es va celebrar el Mercadet d’objectes de segona mà, que es va instal·lar al Parc de les Pobles. Les parades amb productes d’ocasió a preus molt reduïts van atraure una gran quantitat de públic, en una iniciativa organitzada per l’Associació Familiar +30, que combina l’intercanvi i el reciclatge de productes per donar-los una segona vida.

Finalment, el cap de setmana i els actes lúdics del mes de novembre van cloure amb la representació de Cyrano de Bergerac a l’auditori del Casal Cultural. Aquest clàssic va ser interpretat per la secció júnior de La Corriola Teatre, en el marc de la Mostra de teatre Carme Baget.