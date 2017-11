La Creu Roja donarà 13.343 esmorzars i berenars a nens de Tarragona que ho necessitin

S'han recollit més de 4.000 quilos de menjar a la demarcació en el marc de la campanya Esmorzars i Berenars #AmbCor

Redacció

Actualitzada 20/11/2017 a les 12:23

La Creu Roja entregarà un total de 13.343 esmorzars i berenars a infants de la demarcació de Tarragona que ho necessiten. A la província, el voluntariat de l’entitat ha recollit 4.003 quilos d’aliments en hipermercats i supermercats d’Alcampo i Simply durant la quarta edició de la campanya Esmorzars i Berenars #AmbCor, que es va celebrar el 3 i 4 de novembre. A Catalunya, la xifra és de 109.777 àpats gràcies a 32.933 quilos d’aliments recollits, mentre que a tota Espanya la xifra s’eleva fins als 367.232 quilos i 1.224.107 esmorzars i berenars.



Per calcular el nombre d’àpats s’ha estimat un pes mitjà de 300 grams per esmorzar. Els clients d’Alcampo i Simply han entregat més de 265.000 quilos d’aliments a tot l’Estat, als quals s’han de sumar els més de 102.000 que han donat Alcampo, Simply i Oney per valor de 113.500 euros. La Creu Roja entregarà aquests aliments a famílies en situació de necessitat dels municipis de l’entorn de cada hipermercat i supermercat.



Esmorzars i Berenars #AmbCor és una iniciativa posada en marxa el 2013 per les empreses Auchan Holding a Espanya (Auchan Retail España que acull les marques Alcampo i Simply, Immochan i Oney) i la Creu Roja, a la qual se li va unir en la passada edició la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid.