Mor un jove de 23 anys en una via ferrada de Montblanc

S'ha precipitat per una alçada de 15 metres

Actualitzada 19/11/2017 a les 17:20

Un jove de 23 anys ha mort aquest migdia en precipitar-se mentre feia una via ferrada a Montblanc.



Els fets s'ha produït cap a un quart de dues del migdia quan el jove, que feia la via ferrada Les Venes de Montblanc amb un grup d'amics, ha relliscat de forma accidental i ha caigut des d'una alçada de quinze metres.



Els Bombers han activat l’helicòpter del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i el Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) per poder rescatar el cos, a més de tres vehicles de suport. Tot i les maniobres de reanimació cardiopulmonar ha estat impossible salvar la vida del jove. Els Mossos d’Esquadra també s’han desplaçat a la zona amb dues patrulles per dur a terme les tasques d’aixecament del cadàver. A més, han obert diligències judicials per tal d’investigar les causes que han pogut propiciar l’accident.



Segons han informat des del cos de Bombers, el jove és un veí de Barcelona i anava acompanyat per una desena d'amics.