Càritas forma voluntaris a Salou davant una pobresa «cronificada»

Cada vegada atenen més joves que busquen orientació laboral

Actualitzada 18/11/2017 a les 16:57

Uns 180 voluntaris de Càritas han participat aquest dissabte a Salou en una jornada de formació de la diòcesi de Tarragona. L'organització considera que la pobresa «s'ha cronificat, i no és només d'aliments o de roba, sinó que s'ha institucionalitzat en l'estructura social», segons Francesc Roig, director de Càritas Diocesana Tarragona. Per això, intenten formar els seus voluntaris perquè canviïn el xip i s'orientin cap a una ajuda més personal i laboral, ja que els perfils de pobresa han canviat. «Tenim joves sense treball, o amb sous molt baixos i escassos, amb contractes deficients», enumera Roig, que creu que aquesta situació «dona poques perspectives de futur per la societat que desitgem». Des de Càritas apunten que hi ha hagut una recuperació econòmica però que els voluntaris no la troben a peu de carrer, i és que el nombre de persones que atenen no ha baixat.